الذهب يسجل انخفاضا للأسبوع الرابع على التوالي

الذهب في طريقه إلى تسجيل انخفاض للأسبوع الرابع على التوالي في ظل استمرار تزايد التوقعات برفع أسعار الفائدة الأمريكية، وذلك بعد بيانات قطاع العمالة الأمريكي التي أظهرت قوة ومرونة القطاع في مواجهة عمليات رفع الفائدة مما يعمل على دعم التضخم الذي يحاول البنك الفيدرالي مواجهته برفع الفائدة.



وشهدت أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة تحركات عرضية ضعيفة ليرتفع بنسبة 0.2% ويتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند 1915 دولار للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 0.2% وسجل أدنى مستوياته عند 1902 دولار للأونصة.



وفشلت محاولات الذهب خلال هذا الأسبوع في اختراق منطقة المقاومة عند 1925 – 1935 دولار للأونصة، ليعود إلى الهبوط ويعيد اختبار مستوى الدعم 1900 دولار للأونصة، وذلك بدعم من البيانات الأمريكية عن قطاع العمالة التي أظهرت قوة واستقرار في سوق العمل قد يتطلب معها استمرار البنك الفيدرالي في رفع أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من العام.



وصدر يوم أمس عن الولايات المتحدة مؤشر ADP لوظائف القطاع الخاص الأمريكي عن شهر يونيو ليظهر توفير الاقتصاد 497 ألف وظيفة جديدة أعلى بكثير من التوقعات بقيمة 226 ألف والقراءة السابقة لشهر مايو عند 267 ألف وظيفة.



وعملت هذه البيانات على زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب يوم أمس كونها تدل على قوة قطاع العمالة وهو القطاع الرائد في الاقتصاد الأمريكي والذي يراقبه البنك الفيدرالي عن كثب لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.



وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع البيانات فقد ارتفع العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات بشكل حاد لتسجل ارتفاع بنسبة 5.3% منذ بداية الأسبوع وتسجل أعلى مستوى منذ نهاية شهر فبراير الماضي عند 4.087%.



من جهة أخرى ارتفع العائد على السندات لأجل عامين الذي يعد الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، وسجل مستوى تاريخي هو الأعلى منذ عام 2006 تقريباً عند 5.101%.

ارتفاع العائد على السندات الأمريكية يعكس ثقة الأسواق في ارتفاع معدلات الفائدة خلال الفترة القادمة، وقد تم تسعير الأسواق باحتمال بنسبة 92% أن الفيدرالي سيقوم برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماعه شهر يوليو الجاري.



تسبب هذا في زيادة الضغط السلبي على أسعار الذهب بسبب تزايد تكلفة الفرصة البديلة منذ كون الذهب لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد يتزايد بارتفاع أسعار الفائدة.



هذا وتنتظر الأسواق اليوم صدور تقرير الوظائف الحكومي الأمريكي الأهم عن القطاع الغير زراعي عن شهر يونيو، مع توقعات بتسجيل وظائف جديدة بمقدار 224 ألف مقارنة مع القراءة السابقة 339 ألف، وأن تتراجع معدلات البطالة إلى 3.6% من 3.7%.



بينما يتداول الدولار الأمريكي اليوم في نطاق ضيق قبل صدور تقرير الوظائف الحكومي، وذلك بعد أن سجل يوم أمس أعلى مستوى له منذ 3 أسابيع وفقاً لمؤشر الدولار الذي يقيس أداؤه مقابل سلة من 6 عملات رئيسية، قبل أن يغلق جلسة الأمس منخفضاً بنسبة 0.3%.