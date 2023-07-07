محافظ كفر الشيخ: 160ألف مستفيد من حملة 100 مليون صحة

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن أعمال حملة 100 يوم صحة بالمستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية، أتت بثمارها، تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والتي بدأت يوم 25 يونيو الماضي، حرصا على الارتقاء بصحة المواطن والوصول بالخدمات الصحية إلى كل شبر على أرض الوطن الغالي مصر، مشيراُ إلى أن المبادرة تمكنت خلال 10 أيام من تقديم الخدمات الطبية المتعددة ل 166 ألف و513 مواطن بقرى ومدن المحافظة.

فيما أكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن العمل بالحملة يسير على قدم وساق، وأن الفرق الطبية تبذل غاية جهدها في سبيل إيصال الخدمة الصحية إلى كل مكان داخل محافظة كفر الشيخ، ولا يدخرون جهدا في خدمة المواطن، مشيرة إلى تنوع خدمات المبادرة ما بين مبادرات رئاسية، وقوافل طبية، وتنظيم أسرة، وعلاج على نفقة الدولة، وغير قادرين، وعيادات خارجية، وطوارئ مستشفيات، ووحدات طب أسرة، ومراكز طبية، وإحالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن مبادرات الصحة العامة قدمت خدماتها ل 19 ألفا و925 مواطنا، بالإضافة الى تحويل 3525 حالة، للمستشفيات لاستكمال الفحوصات والعلاج،كما تم تطعيم 139 ألف و524 طفل ضمن أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاخرى في مجال تنظيم الأسرة، والخدمات الوقائية، والعلاجية، وتقديم الخدمات التوعوية والتثقيف الصحى وذلك ضمن فعاليات المبادرة.

وقالت الدكتورة آمال حجاج، مدير الرعاية الأساسية ومنسق عام المبادرة، إن عيادات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية الثابتة والمتنقلة قامت بتقديم خدماتها إلى 21 ألف و785 منتفعة بالإضافة إلى 22 ألف و239 زيارة للمنتفعات الحاصلات على وسائل تنظيم الاسرة، كما تم صرف 21 ألف و179 وسيلة تنظيم أسرة، وعمل 14 ألف و404 زيارة منزلية عن طريق الرائدات الريفيات.

وأضافت، أنه تم تقديم الخدمات الطبية والعلاجية وصرف العلاج ل 2456 متردد، ضمن العيادات المتنقلة التابعة للقوافل الطبية، وتم تحويل 86 حالة للمستشفيات لإستكمال العلاج، بالإضافة للمرور عن طريق فرق مراقبة الأغذية على 368 منشأة غذائية، والمرور على 132 محطة لتنقية مياه الشرب، و36 محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.

‏وأكد الدكتور طارق الشربيني، وكيل مديرية الصحة، استمرار تقديم الخدمات الطبية في كافة ربوع المحافظة، كما دعا جميع الفرق الطبية المشاركة في المبادرة إلى بذل المزيد والمزيد من الجهد، والوصول بجودة الخدمة الصحية المقدمة للمرضى إلى مستوى يليق بالوطن المفدى وبالمواطن المصري، مؤكدًا أن وزارة الصحة والسكان خصصت الخط الساخن 15335 للرد على الاستفسارات الخاصة بمبادرة "100 يوم صحة" حرصا منها على إمداد المواطنين بالمعلومات، وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

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