رسالة ماجستير بعلوم المنصورة تكشف أهمية مشتقات حمض الاوكساليك في محاربة السرطان

كشفت الباحثة سارة احمد عويضة، في رسالة ماجستير المقدمة منها إلى قسم الكيمياء بكلية العلوم جامعة المنصورة بعنوان تحضير مشتقات جديدة من ثنائي هيدرازيد حمض الاوكساليك وتطبيقات متراكباته في البيولوجي وأهميتها فى محاربة السرطان.

وتناولت الرسالة عرض اهم الأبحاث المنشورة في مجال تراكب مشتقات هيدرازيد مع عناصر الرسالة وكذلك أهميتها البيولوجية كما تناولت الباحثة سرد الكواشف والمحاليل القياسية وطرق تحضيرها متبوعا باستعراض القياسات والأجهزة.

وكشف الجزء الأخير من الرسالة عن دراسة التأثير البيولوجي للمركبات التي تم تحضيرها كمضادات للبكتيريا ومضادة للفطريات ومضادة للسرطان ومضادات الأكسدة بالإضافة الى تأثيرها على البروتين والتئام الجروح في الخلية السرطانية لخلايا (HepG2).

وقالت الباحثة سارة عويضة، إنه سيتم تقديم البحث الى اقسام الكيمياء الحيوية لإجراء التجارب العملية لاستخدامه في الناحية الطبية. أشرف على الرسالة الدكتور محسن مصطفى أستاذ الكيمياء غير العضوية والدكتورة نجوى نوار أستاذ الكيمياء غير العضوية بجامعة المنصورة ولجنة الحكم والمناقشة الدكتور سعيد احمد إبراهيم أستاذ الكيمياء غير العضوية جامعة أسيوط والدكتور على الدسوقي علي أستاذ الكيمياء غير العضوية جامعة الإسكندرية.

وتم منح الباحثة درجة الماجيستير في العلوم وذلك بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس وطلاب قسم الكيمياء بقاعة مؤتمرات كلية العلوم جامعة المنصورة.

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