الصين تتجه للسيطرة على العالم باستخدام الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم أداة تحاول الصين استغلالها للسيطرة على مقدرات العالم، فقد حلت الصين في المركز الأول عالميا، على مستوى طلبات بــراءات الاخـتـراع الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ووفـقًـا لبيانات الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، المتعلقة بالفترة ما بين 2013 إلى نوفمبر،2022أعلنت الصين عن خطط طموحة لتصبح رائدة على مستوى العالم في قطاع الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030 ويقدّر أن هذا القطاع يمكن أن يساهم بحلول ذلك بنحو 600 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي كل عام.

وتعتبر الصين رائدة الذكاء الاصطناعي حول العالم حاليا بعد اتجاه كثير من الدول للتصنيع فيها وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية لرخصة العمالة، وكثرتها وقلة المواد الخام، كما أنها تستخدم بالفعل هذه التكنولوجيا في مجموعة من النظم؛ حيث يتم تمرير البيانات الواردة من الكاميرات الأمنية وأجهزة تتبع إشارات الهواتف الجوالة والإنفاق لدى الأشخاص من خلال برامج الذكاء الاصطناعي المتطورة لتحديد ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم.

لكن عندما يقترن ذلك بالمراقبة الجينية، تبدو إمكانيات الذكاء الاصطناعي مخيفة.

ذكـرت صحيفة التايمز البريطانية إن "الصين، رائــدة الذكاء الاصطناعي حول العالم، تستخدم بالفعل هذه التكنولوجيا في مجموعة من النظم، بما في ذلك مراقبة الأقليات مثل مسلمي الإيجور في شينجيانغ ومنطقة التبت."

وأضـافـت الصحيفة: "هـنـا، يتم تمرير البيانات الــــواردة من الكاميرات الأمنية وأجهزة تتبع إشارات الهواتف الجوالة وعادات الإنـفـاق لــدى الأشـخـاص مـن خــلال بـرامـج الـذكـاء الاصطناعي المتطورة لتحديد ملفات تعريف المخاطر الخاصة بهم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الصينية تجمع بشكل إجباري عينات من الحمض النووي لجميع الرجال في بعض المدن والمناطق الرئيسية وتستخدم الذكاء الاصطناعي في تحليله، وهو ما من شأنه أن يوفر للسطات قدرا هائلا من المعلومات.

كما تعتبر الصين، وفقا لاستراتيجية "صنع في الصين،"2025 علم الجينوم وقطاع الذكاء الاصطناعي من القطاعات التي لها الأولـويـة مع إجبار الشركات ومؤسسات الأعمال الصينية على المشاركة في إحـراز تقدم في هذين القطاعين بموجب قوانين محلية تنص على وجوب مساعدة تلك الشركات للمخابرات العامة في البلاد في تطوير تلك التقنيات.

وأضافت الصحيفة: يثير نهج الذكاء الاصطناعي الصيني مخاوف العالم حيال إمكانية أن يدعم علم الجينوم والذكاء الاصطناعي الحزب الشيوعي الصيني أثناء محاولاته الهيمنة على العالم، خاصة بعد أن أصبح معهد بكين للجينوم هو أكبر مؤسسة عاملة في قطاع الجينوم،" وهو معهد صيني للدراسات يعمل على تطوير أداء الجنود الصينيين وهـم على ارتفاعات عالية، كما يعتبر بنك الجينات الرئيسي لبكين وأحد أكبر المختبرات البحثية الخاضعة للدولة.

وربما لا نسمع عن هذا المعهد الصيني لدراسات الجينوم، لكن ذلك لا يقلل من خطورته على العالم، إذ يعمل على تطوير أداء الجنود الصينيين وهم على ارتفاعات عالية. كما يعتبر بنك الجينات الرئيسي لبكين وأحد أكبر المختبرات البحثية الخاضعة للدولة.

وأثناء التحقيقات لمعرفة كيف نشأ فيروس كورونا، تبين أن هناك علاقة بين جميع المؤسسات العاملة في دراسات الجينوم وجيش التحرير الشعبي الصيني.

وأشارت التايمز إلى أن "هناك معلومات عن فحوصات طبية تباع في عيادات في دول عدة، من بينها المملكة المتحدة، والتي تمكن الأبوين من التعرف على كل شيء عن الأجنة مثل الطول المتوقع ولـون الشعر والعينين والأمــراض الوراثية التي يمكن أن يصابوا بها وحساسيتهم لأنــواع معينة من الأدويـــة. وتكمن خطورة هذه الفحوصات في أن الأم توقع على إقرار بالموافقة على إمكانية إعادة تحليل العينات الخاصة بالجنين مرة أخرى، وهو ما تحصل الصين من خلاله على كم هائل من المعلومات عن الحاضر والمستقبل.