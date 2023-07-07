المواصفات والجودة: إصدار مواصفة قياسية لأجهزة التدخين الإلكترونية.. وتسجيل 13شركة ل47 منتجا خلال عام

صرح الدكتور خالد صوفى، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إن الهيئة أصدرت المواصفة القياسية المصرية 8205 لسنة /2018 الخاصة بالاشتراطات العامة لبدائل السجائر التقليدية 'السجائر الالكترونية - السائل الالكتروني".

وصدر القرار الوزارى رقم 516 لسنه 2021، والخاص بتسجيل الشركات المستوردة والمنتجة للسائل الالكتروني بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة وهى الجهه الوحيدة المنوط بها التسجيل ومنح الاخطارات.

واكد الدكتور خالد، إتاحة كافة إمكانات الهيئة على تشجيع ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال ودعم الأفكار الابتكارية التي تسهم في خلق مشروعات استثمارية حقيقية وتوفر فرص عمل لائقة وتسهم في زيادة معدلات الناتج القومي الإجمالي.

جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي عقد على هامش معرض MEVS – middle east vape – الذي يعقد بمركز المنارة للمعارض والمؤتمرات، وانطلقت فعالياته انس وتستمر حتى غدا السبت 8 يوليو 2023، بمشاركة 150 علامة تجارية عالمية مت اوروبا ودول سرق اسيا والخليج العربي.

كما قام المهندس محمد عبد الحميد رئيس وحدة تسجيل السائل الالكترونى بالهيئة بعرض تقديمى تضمن كيفية التوافق مع متطلبات المواصفة والإجراءات الخاصة بالتسجيل للشركات المستوردة والمنتجة للسائل الالكتروني والتحقق من مدى مطابقة المنتج للمواصفات المشار اليها والفحوصات والاختبارات التي تسبق عمليه التسجيل وإعداد قاعدة للبيانات بالهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لتسجيل جميع الشركات وإعداد قوائم لمنع الغش وحماية المستهلك.

وأشار الى إن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، قامت بتسجيل 13 شركة لعدد 47 منتج وتم اصدار 761 اخطار لهذه المنتجات. كما صرح أن الهيئة بصدد اصدار مواصفة خاصة بالاجهزة الالكترونية بدون سائل ومواصفة الاشتراطات العامة لاماكن البيع والتخزين والتداول بهدف حماية المستهلك المصرى من المنتجات غير المطابقة للمواصفات.

جانب من المعرض

و قال محمد عبد الحميد رئيس وحدة تسجيل السائل والتدخين الإلكترونى بهيئة المواصفات والجودة، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، علي هامش معرض MEVS – middle east vape، إن إجراءات تسجيل سائل التدخين الإلكترونى متوافقة مع الإجراءات والمعايير الدولية المتبعة.

وأضاف “عبد الحميد” أنه منذ إنشاء وحدة تسجيل سائل التدخين الإلكترونى والسجائر الإلكترونية فى 2021، تم تسجيل 13 شركة لعدد 47 منتجا وإصدار 761 إخطارا لهذه المنتجات.

وأوضح أنه يجرى حاليا إصدار مواصفة قياسية خاصة بأجهزة التدخين الإلكترونية، والتى سيتم إصدار التراخيص الخاصة بها من خلال الهيئة العامة للمواصفات والجودة.

وقال إنه يتم أيضا إعداد مشروع مواصفة خاصة لمنافذ بيع وتخزين منتجات التدخين الإلكترونى، سواء سائل التدخين أو السجائر الإلكترونية، وستحصل المحلات التى تستهدف بيع تلك المنتجات على إخطارات من خلال الهيئة لإحكام الرقابة على القطاع داخل السوق المصرية.

ولفت إلي أن هيئة المواصفات والجودة ستحدد الاشتراطات الخاصة بتلك المحلات، لضمان حماية المنتجين والمستهلكين، ومواجهة السوق غير الشرعى لتلك المنتجات.

وأشار إلى أن تسجيل سائل التدخين الإلكترونى، يتطلب شقين، الأول: المستندى والذى يحتاج 25 مستندا، ويتم فحصها من قبل اللجنة والتأكد من مطابقة المنتجات ظاهريا، ثم يتم سحب عينات لبدء إجراءات الشق المعملى والتأكد من مطابقة العينات فى معامل الهيئة العامة للمواصفات والجودة، وكذلك مصلحة الطب الشرعى.

