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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء التشيك يتعهد بإرسال مروحيات عسكرية إلى أوكرانيا

رئيس الوزراء التشيكي
رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا
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 تعهد رئيس الوزراء التشيكي "بيتر فيالا" اليوم الجمعة بإرسال مروحيات عسكرية إلى أوكرانيا، وذلك عقب اجتماعه مع الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي".

ودعا فيالا - حسبما ذكرت قناة (سكاي نيوز) البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - نظراءه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) إلى تقديم المزيد من الدعم الذي من شأنه السماح بانضمام أوكرانيا إلى الحلف.. مشيرا إلى أن أمن أوكرانيا يمثل أوروبا بأكملها وأنه يجب على الحلفاء الاستمرار في دعم أوكرانيا بالسلاح.
وأشار فيالا إلى أنه يمكن استخدام الأصول الروسية المجمدة في جمهورية التشيك لدفع تكاليف إعادة إعمار أوكرانيا.

التشيك أوكرانيا زيلينسكي