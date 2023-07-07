ننشر حركة تداول السفن والحاويات العامة بميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال 24 ساعة الماضية عدد 15 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 34 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (NEO ENERGY) والتى ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 288 مترا وبعرض 44 مترا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 49 ألف طن من الغاز المسال.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25040 طن تشمل: 2400 طن مولاس و7870 طن يوريا و1000 طن علف بنجر و13770 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42902 طن تشمل : 7491 طن ذرة و 1145 طن خشب زان و 9562 طن خردة و1687 طن حديد و3700 طن فول صويا و 1481 طن ابلاكاش و 17656 طن قمح و 180 طن كسب صويا .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 757 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 411 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3376 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 164285 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 225215 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 4038 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ وأسيوط، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 3463 شاحنة.