مقتل وإصابة 9 أشخاص جراء حادث تصادم في الهند

الجمعة 07/يوليو/2023 - 12:04 م

أعلنت الشرطة الهندية، اليوم الجمعة، أن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم فيما أصيب ستة آخرون إثر اصطدام الحافلة التي كانت تقلهم بشاحنة متوقفة في مقاطعة "بيلاسبور" بولاية "تشهاتيسجاره". ونقلت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية عن الشرطة قولها: "إن الحادث وقع عندما كانت الحافلة التي تقل نحو 40 شخصًا متجهة إلى مدينة "رايبور" قادمة من مدينة "أمبيكابور"، مشيرة إلى أن سائق الحافلة لم يتمكن من رؤية الشاحنة المتوقفة على جانب الطريق بوضوح بسبب هطول الأمطار الغزيرة، مما أدى إلى اصطدام الحافلة بها من الخلف.

وأضافت الشرطة أنه تم نقل المصابين إلى المستشفيات من أجل تلقي العلاج بينهم اثنان حالتهما خطيرة، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق في الحادث.