تعطل وسائل النقل والخدمات فى إسبانيا بسبب الفيضانات المدمرة

الجمعة 07/يوليو/2023 - 12:00 م

تسببت الأمطار الغزيرة والعاصفة الرعدية بمدينة سرقسطة شمال إسبانيا فى فيضانات كبيرة، حيث أدت إلى جرف السيارات وتعطيل وسائل النقل والخدمات فى أجزاء واسعة من المدينة.

وذكرت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية أن الفيضانات اجتاحت مدينة سرقسطة وبلدة أراغون وجرفت السيارات في بعض الأماكن، في حين لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات.

وتساقطت الأمطار الغزيرة بعد ظهر الخميس، في مدينة سرقسطة الإسبانية.