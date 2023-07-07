إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل بالجيزة

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم سيارة ربع نقل وتروسيكل طريق مصر اسيوط الغربى قبل كارتة دهشور اتجاة القاهرة بنطاق محافظة الجيزة.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق مصر اسيوط الغربى قبل كارتة دهشور اتجاة القاهرة بنطاق المحافظة، وعلى الفور أنتقلت اجهزة الأمن مدعومة بسيارات الأسعاف وتبين وقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل وأسفر الحادث عن إصابة 4 أشخاص وتم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزى لتلقي العلاج ، وتم التحفظ على السيارة والتروسيكل، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور، وتحرر محضر بالواقعة ، ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان والمصابين للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.