أبوبكر الديب يكتب: اغتيال "العصفور الأزرق" في صراع المليارديرات

الجمعة 07/يوليو/2023 - 11:50 ص

بعد أن ظل لسنوات تطبيق التواصل الاجتماعي الأشهر علي منصات الفضاء الالكتروني يبدو أن مهمة "تويتر" أوشكت علي النهاية بعد أن اطلاق شركة ميتا بديل له يطلق عليه اسم "ثريدز".

وهددت شركة تويتر الأمريكية، أمس الخميس، بمقاضاة شركة ميتا بسبب منصتها الجديدة "ثريدز"، بعد أن جذبت ثلاثين مليون مشترك في أقل من يوم، وذلك في خطاب تلقاه رئيس ميتا التنفيذي مارك زكربيرج من محامي "تويتر".

وجاء في الرسالة، أن "تويتر" تعتزم تطبيق حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بصرامة وتطالب ميتا باتخاذ خطوات فورية للتوقف عن استخدام أي أسرار تجارية أو معلومات سرية كما اتهم ميتا بتعيين موظفين سابقين في تويتر، والذين كانوا ولا يزالون يتمتعون بالقدرة على الوصول إلى الأسرار التجارية وغيرها من المعلومات السرية للغاية لدى المنصة.

ويشبه التطبيق الجديد تويتر إلى حد كبير فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها ولكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق وبذلك يسمح تطبيق "ميتا" بزيادة عدد الكلمات مقارنة بتطبيق "تويتر" عبر كل تغريدة، الذي يسمح فقط بنشر 280 حرفا فقط، عبر كل تغريدة.

ويمكن للتطبيق الجديد الاتصال بإنستجرام بشكل مباشر ما يسمح للمستخدمين بالاستفادة من قاعدة مستخدمي الإنستجرام ونقل من يقوم بمتابعتهم على إنستجرام لحساباتهم على تطبيق ثريدز، والاحتفاظ باسم المستخدم نفسه ويسمح للمستخدمين أيضا نقل من يتابعونهم على إنستجرام، لقائمة من يتابعونهم على تطبيق ثريدز.

ويهدف مؤسس فيس بوك إلى الحصول على مليار شخص، فيما ادعى إيلون ماسك أنه ينشر "سعادة زائفة" مثل إنستجرام.

وبعد أن اشترى إيلون ماسك "تويتر" تغيرت سياسة توثيق الحسابات به فأصبح أي شخص يمكنه شراء العلامة الزرقاء، وبعد حدوث فوضى أضيفت كلمة "ساخر" لبعض الحسابات التي تدعي أنها لمشاهير، ثم جاءت ضربة مارك زوكربيرغ القاتلة لـ "إيلون ماسك" كأشد مراحل الصراع والمنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا، عندما أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام لتحدى "تويتر".

وتخطت ثروة الملياردير الأمريكي مارك زوكربيرج، مؤسس شركة "ميتا" - فيس بوك سابقا - عتبة الـ 100 مليار دولار، ليحتل المركز العاشر كأغنى شخص في العالم، وذلك للمرة الأولى منذ فبراير 2022، وفقًا لمؤشر بلومبرج للمليارديرات ويشغل زوكربيرج منصب الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس، لـ "ميتا" هي الشركة الأم لمنصات التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"إنستجرام" و"واتساب"، بالإضافة إلى ذراع الواقع الافتراضي "أوكولوس".

ووفقا لمؤشر مليارديرات بلومبرج أيضا فإن صافى ثروة ايلون ماسك حاليا بلغت 237.7 مليار دولار، بعد أن كانت في عام 2021، 340 مليار دولار.

وربح الملياردير إيلون ماسك رئيس شركة تسلا والمالك الأول لموقع تويتر نحو 100 مليار دولار في أول 6 أشهر 2023، بسبب الاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

واشتهر "تويتر" بعملاق وسائل التواصل الاجتماعي، وبشعاره الأيقوني العصفور الأزرق، والذي ظل رمز الشركة لأكثر من 10 سنوات، قبل أن يحاول مالكه الجديد استبدله بأيقونة الكلب، مما أحدث غضبة كبيرة بين المستخدمين وقتها.

ويبدي المتابعون للعصفور الأزرق مخاوف من سيطرة رجل واحد علي المنصة العالمية ما يقلل من الحريات أو ربما يكون له انحيازات سياسية وخاصة في الملفات الساخنة كالقضية الفلسطينية والحرب الروسية الأوكرانية وغيرها من مواقع التوترات السياسية، وكذلك ملفات الانتخابات الأميركية خشية من أن يلعب دورا سياسيا مؤثرا، مستغلا قوة تأثير منصات التواصل الاجتماعي ومنها "تويتر" في الرأي العام.