الاتحاد السكندري يختتم استعداداته لموقعة الأهلي بالدوري

الجمعة 07/يوليو/2023 - 11:13 ص

يختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، استعداداته لموقعة الأهلي المرتقبة في الدوري الممتاز .

من جانبه يسعى الصربى زوران مانولوفيتش، وجهازه المعاون خلال التدريب الأخير الذي يخوضه اليوم الجمعة، على ملعب النادي، وضع الرتوش الأخيرة لتشكيل الأخضر أمام الأهلي بالدوري الممتاز.

ويغيب عن الفريق السكندري الثنائي محمود علاء بسبب الإيقاف، ومابولو بسبب الإصابة.

ويستضيف الاتحاد السكندري نظيره الأهلي، غداً السبت، على ملعب استاد الجيش ببرج العرب، ضمن منافسات الجولة المؤجلة رقم ٢١ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن الاتحاد السكندري يحتل المركز الثامن برصيد ٤٢ نقطة، بينما الأهلي متصدر الدوري برصيد ٧٢ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري الممتاز.