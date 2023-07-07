تشاهدون اليوم.. غينيا تصطدم بمالي والصفاقسى يلتقي الهلال

تستعرض “البوابة سبورت”، أبرز مواعيد المباريات اليوم الجمعة، والتي تشهدها ملاعب العالم وتتصدرها مواجهة غينيا ضد مالي فى بطولة إفريقيا تحت 23 سنة، فضلا عن مباراة الصفاقسي التونسى ضد الهلال السودانى فى البطولة العربية.



مواعيد مباريات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة والقنوات الناقلة

غينيا X مالي – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports 4 HD



مواعيد مباريات كأس الملك سلمان للأندية الابطال والقنوات الناقلة

الصفاقسي التونسى X الهلال السودانى – الساعة 1 صباحا على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري الجزائري

مولودية الجزائر X مولودية وهران – الساعة 7:15 مساء

شبيبة الساورة X نادي بارادو – الساعة 7:15 مساء

شباب بلوزداد X اتحاد الجزائر – الساعة 7:15 مساء

جمعية أولمبي الشلف X النادي القسنطيني – الساعة 7:15 مساء

وفاق سطيف X مولودية البيض – الساعة 7:15 مساء

نجم مقرة X إتحاد خنشلة – الساعة 7:15 مساء

أمل الأربعاء X شبيبة القبائل – الساعة 7:15 مساء

اتحاد بسكرة X هلال شلجوم العيد – الساعة 7:15 مساء

