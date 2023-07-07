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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا تنقل الطيار الأوكراني المحتجز لديها المشتبه بضلوعه في أعمال تخريب إلى موسكو

الامن الروسى
الامن الروسى
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 نقلت السلطات الروسية الطيار الأوكراني ألكسندر موروزوف، الذي اعتقل بعد تحطم طائرته في منطقة بريانسك غربي روسيا، إلى سجن ليفورتوفو في موسكو بعد إحالة قضيته إلى السلطات القضائية في موسكو. 

وقال مصدر في إنفاذ القانون لوكالة تاس  الروسية إن "ألكسندر موروزوف، المتهم بعبور الحدود الروسية بشكل غير قانوني، وتهريب أسلحة نارية وذخيرة عبر حدود الدولة وعمل تخريبي قد نقل إلى سجن ليفورتوفو للخضوع لمزيد من التحقيق. كما تم تسليم قضيته إلى موسكو".
ومن جانبها، قالت محكمة ليفورتوفسكي في موسكو إن المحققين طلبوا تمديد حبس المشتبه به قبل المحاكمة وتم قبول هذا الطلب.
وبحسب المحققين فقد عبر المواطن الأوكراني بشكل غير قانوني الحدود الروسية بطائرة إيه-22 خفيفة الوزن، بهدف ارتكاب أعمال غير قانونية على الأراضي الروسية. 

وتحطمت طائرته في منطقة كلينتسوفسكي في منطقة بريانسك بعد اصطدامها بخط نقل طاقة عالي الجهد. ولم يكن لدى الطيار بطاقة هوية أو تصريح لدخول روسيا. وتم اعتقاله في 7 أبريل.

روسيا الطيار الأوكراني موسكو