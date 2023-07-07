اليوم.. مالي تواجه غينيا لتحديد المركز الثالث بأمم إفريقيا تحت 23 عاما

يلتقي منتخب غينيا الأولمبي مع نظيره مالي، اليوم الجمعة ضمن لتحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، المقامة في المغرب.

وتنطلق صافرة مباراة منتخب غينيا ضد مالي، اليوم الجمعة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب طنجة لتحديد صاحب المركز الثالث.

وتذاع مباراة منتخب غينيا ضد نظيره مالي، على قناة بي إن سبورتس صاحبة حقوق البث وصفحات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم علي مواقع التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن منتخب مصر الأولمبي يلتقي نظيره المغرب، غدًا السبت، في الدور النهائي من بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا، على إستاد مولاي عبد الله في تمام الحادية عشر مساءً.



وضمن المنتخب الأولمبي المصري ونظيره المنتخب الأوليمبي المغربي التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث ينص نظام المسابقة على تأهل أول 3 منتخبات مباشرة للأولمبياد مع خوض الرابع ملحق مع رابع آسيا.



وتتنافس غينيا ومالي علي التذكرة الثالثة للتأهل مباشرة إلى أولمبياد باريس 2024 فيما يلعب صاحب المركز الرابع ملحق مع رابع آسيا.