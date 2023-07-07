الكشف الطبي بالمجان على 1069 مواطنا في قافلة طبية بدمياط

واصلت مديرية الصحة بدمياط جهودها لتنفيذ قوافل طبية شاملة بقرى المحافظة وفقاً للخطة المعدة مسبقاً للوصول بتلك الخدمات إلى الأهالى بجميع المناطق، حيث تم تنفيذ قافلة بعزبة الألفى التابعة لمركز كفر سعد خلال يومى الأربعاء والخميس من هذا الأسبوع، تضمنت كل التخصصات الطبية ومعمل لتحاليل الدم ووحدتين للأشعة والسونار وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان.

هذا وقد ذكر الدكتور السيد عبد الجواد مدير مديرية الصحة، أنه وخلال تلك القافلة تم توقيع الكشف الطبى بالمجان على ١٠٦٩مواطنا، حيث تم تحويل ٢٦ حالة من بينهم لتلقى العلاج بالمستشفيات بالإضافة إلى اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستصدار قرارات علاج على نفقة الدولة لعدد ٥ حالات أخرى فضلاً عن إجراء ٤٠٢ تحليل معملى والكشف بالأشعة لعدد ٤٤حالة والسونار لـ١٦حالة .

وشددت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، على رفع جودة الخدمة الطبية لمنتفعى التأمين الصحي، واستجابة لمطالب المواطنين خلال لقائها بهم بزيارتها الأخيرة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط بتغطية هذا التخصص بالتأمين الصحى، وأعلن فرع الهيئة بدمياط عن تجهيز عيادة الرمد بمركز السكر بعيادة الطلبة بشطا لإجراء الفحوصات الخاصة بقاع العين وقياس النظر والتى سيتم العمل بها اعتبارًا من الأحد القادم.

كما سيتم إجراء عمليات حقن بمادة الليوسنتس بداخل مستشفى الهلال للتأمين الصحي وذلك ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار.

وقامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بزيارة لمستشفى طب وجراحة العيون بمدينة دمياط لمتابعة منظومة العمل بداخلها، حيث التقت مع عدد من المرضى الذين تقدموا بعدد من الشكاوى بخصوص سوء إدارة العمل و انتظارهم لساعات طويلة لإجراء الفحوصات المطلوبة .

وفى هذا السياق، كلفت "المحافظ" فريق إدارة الحوكمة والمراجعة الداخلية بمراجعة دفاتر الحضور والانصراف وعمل انضباط إداري للعاملين بالمستشفى، تبين خلاله خروج ٧ أطباء بدون إذن وعدم قيام مسئول الدفاتر بشطب اسم عدد ١٣ طبيبا متغيبا اليوم ، حيث قررت "المحافظ" إحالة الأطباء لخروجهم بدون إذن وكذلك مسئول الدفاتر، كما قررت تنفيذ حركة تغييرات ببعض قيادة المستشفى لضبط منظومة العمل.