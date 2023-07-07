تجديد حبس المتهم بقتل سائق توك توك بالزاوية الحمراء

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء حبس عاطل 15 يوماً علي ذمة التحقيقات بتهمة قتل سائق توك توك بسبب خلافات نشبت بينهما بدائرة القسم.

وكانت البداية، بتلقى قسم شرطة الزاوية الحمراء بمديرية أمن القاهرة بلاغا من إحدى المستشفيات باستقباله جثمان (سائق مركبة "توك توك"- مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين حدوث المشاجرة بين المتوفى وآخر "مقيم بذات الدائرة" بسبب مشادة كلامية بينهما لوجود خلافات مالية سابقة، تعدى خلالها الثانى على المتوفى بالضرب باستخدام سلاح أبيض، نتج عن ذلك إصابته المنوه عنها، والتى أودت بحياته، عقب تقنين الإجراءات تم استهداف مرتكب الواقعة وأمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.