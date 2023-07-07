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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تعتزم منع استيراد مواد غذائية من بعض المناطق اليابانية

الصين
الصين
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 أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستمنع استيراد المواد الغذائية من عشر مناطق يابانية بعد خطة طوكيو لصب مياه الصرف النووية المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة في المحيط. وأكدت سلطات الجمارك الصينية، وفقا لقناة (فرانس  24)، أنها ستحظر استيراد المواد الغذائية من عشر محافظات يابانية بينها فوكوشيما لأسباب تتعلق بالسلامة وستجرى اختبارات إشعاعية صارمة على المواد الغذائية من بقية أنحاء اليابان.
وأضافت الجمارك الصينية أنها ستبقي على مستوى عال من اليقظة من دون أن تكشف لائحة المناطق اليابانية التي سيطالها الحظر، مشيرة إلى أن اليابان ما زالت تواجه عددا من المشاكل بشأن شرعية إلقاء المياه في المحيط ومدى صلاحية معدات التنقية واكتمال خطة المراقبة.

المواد الغذائية الصين اليابان