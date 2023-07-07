الصين تعتزم منع استيراد مواد غذائية من بعض المناطق اليابانية

الجمعة 07/يوليو/2023 - 09:58 ص

أعلنت الجمارك الصينية، اليوم الجمعة، أنها ستمنع استيراد المواد الغذائية من عشر مناطق يابانية بعد خطة طوكيو لصب مياه الصرف النووية المعالجة من محطة فوكوشيما للطاقة في المحيط. وأكدت سلطات الجمارك الصينية، وفقا لقناة (فرانس 24)، أنها ستحظر استيراد المواد الغذائية من عشر محافظات يابانية بينها فوكوشيما لأسباب تتعلق بالسلامة وستجرى اختبارات إشعاعية صارمة على المواد الغذائية من بقية أنحاء اليابان.

وأضافت الجمارك الصينية أنها ستبقي على مستوى عال من اليقظة من دون أن تكشف لائحة المناطق اليابانية التي سيطالها الحظر، مشيرة إلى أن اليابان ما زالت تواجه عددا من المشاكل بشأن شرعية إلقاء المياه في المحيط ومدى صلاحية معدات التنقية واكتمال خطة المراقبة.