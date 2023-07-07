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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

وزير الدفاع الأمريكي يعرب عن قلق بلاده العميق جراء تصعيد العنف في الضفة الغربية

لويد أوستن
لويد أوستن
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أعرب وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، عن قلق بلاده العميق من تصعيد العنف في الضفة الغربية وما تضمنه من هجمات المستوطنين على المدنيين الفلسطينيين.

 جاء ذلك خلال مكالمة هاتفية مع وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، حيث أكد أوستن "أهمية التعاون بين القادة الإسرائيليين والفلسطينيين لتخفيف التصعيد واتخاذ خطوات ملموسة نحو تقوية الأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء"، حسبما أفادت قناة "الحرة الأمريكية" صباح اليوم الجمعة.
وبحث الجانبان تفاصيل العملية الإسرائيلية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددا على دعم الولايات المتحدة المتين لأمن إسرائيل وحقها في الدفاع عن نفسها

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