رئيسة الحكومة التونسية تبحث خفض البطالة في صفوف الشباب

بحثت رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، مع عبد القادر الجمالي رئيس ديوان وزارة التشغيل والتكوين المهني، رفع طاقة الجهاز الوطني للتدريب المهني ومزيد حوكمة التدريب المهني الخاص بهدف الاستجابة لحاجات المؤسسات الاقتصادية وخفض البطالة في صفوف الشباب مع الحرص على ضمان جودة التدريب وملاءمته للمعايير الدولية.

جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها بودن مع الجمالي الخميس، في قصر الحكومة بالقصبة، والتي خصّصت لمتابعة سير العمل بوزارة التشغيل والتكوين المهني.

وتم خلال الجلسة بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء التونسي التطرق إلى متابعة برامج التمكين الاقتصادي والوقوف على تقدم تنفيذ مختلف خطوط التمويل التي وضعتها الحكومة لهذا الغرض.

وتطرقت الجلسة إلى برامج الوزارة في مجال التشغيل فيما يتعلق باستشراف حاجات سوق العمل الوطني والدولي إلى جانب تحديد حاجات المؤسسات والقطاعات والعمل على تلبيتها.