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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسؤول أمريكي: مقاتلة روسية اقتربت من مسيرة أمريكية فوق سوريا بشكل خطير

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أعلن قائد القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، أليكس جرينجويتش، أن مقاتلة روسية تعرضت "بسلوك غير مهني وغير آمن لمسيرة أمريكية من طراز "إم كيه 9" أثناء تنفيذها مهمة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا. 
وأضاف المسؤول العسكري الأمريكي في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية"، مساء يوم الخميس أن المقاتلة الروسية ألقت قنابل مضيئة وحلقت بالقرب من المسيرة بشكل خطير.
وأشار إلى أن الحادث هو الثاني من نوعه خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، وحث روسيا على الالتزام بمعايير السلوك المتوقعة من قوة جوية محترفة، مشددا على التزام القوات الجوية الأمريكية بضمان سلامة وأمن أفرادها ومواصلة العمل مع الحلفاء لمنع أي تصعيد في المنطقة.

مقاتلة روسية سوريا مسيرة أمريكية