اليوم.. مبدعون في ندوة «شغف الكتابة» بمهرجان دواير الثقافي

الجمعة 07/يوليو/2023 - 07:01 ص

ضمن فعاليات مهرجان دواير الثقافى، تقام ندوة بعنوان "شغف الكتابة" يشارك فيها كل من الروائي إبراهيم عبد المجيد، والروائى عزت القمحاوى، والكاتب حمدى الجزار، والكاتبة عبلة الروينى، فى تمام الثامنة من مساء اليوم الجمعة الموافق 8 يوليو الجارى، بمقر سينما راديو بشارع طلعت حرب.

يذكر أن أولى دورات مهرجان دواير الثقافى تنطلق بمشاركة أكثر من 25 دار نشر عربية ومصرية، ويشهد أكثر من 25 فعالية ثقافية، منها 4 ورش عن الكتابة الإبداعية والسينمائية، وأكثر من 18 ندوة تتنوع بين مناقشات الكتب واللقاءات المفتوحة والندوات المتخصصة، بمشاركة عدد كبير من المثقفين المصريين والعرب، كما يتضمن معرضًا لأحدث الكتب التى صدرت عن دور نشر مصرية وعربية، بالإضافة إلى معرض خاص للكتاب المستعمل يضم ما يزيد عن 3000 كتاب فى مختلف المجالات.

ويمثل المهرجان الذى تستمر فعالياته يوميًا حتى يوم 15 يوليو الجارى فرصة فريدة للحوار حول قضايا الفكر والإبداع، كما يعد أول مهرجان من نوعه يعزز القيمة الإبداعية لوسط القاهرة الخديوية بما تمثله من عراقة وحضور فى ذاكرة الجميع.