صفارات الإنذار وأصوات الانفجارات تدوي في عدد من مناطق أوكرانيا

دوت صفارات الإنذار من غارات جوية في العاصمة الأوكرانية كييف وعدد من مقاطعات البلاد، مع أنباء عن سماع دوي انفجارات، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "روسيا اليوم".

وأعلنت حالة تأهب جوي في مقاطعة كييف بأوكرانيا، كما دوت صفارات الإنذار في مناطق تشيركاسي وكيروفوجراد ونيكولاييف وأوديسا، بحسب بيانات الخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية.

ووفقا للمصدر الرسمي لتنبيه المواطنين، يتم تنفيذ غارة جوية في مناطق دنيبروبتروفسك وكيروفوجراد ونيكولاييف وأوديسا وخاركيف وتشيركاسي، فضلا عن مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية وزابوروجيه وخيرسون التي تسيطر عليها القوات الأوكرانية.