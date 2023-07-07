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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

بالصور.. وكيل «صحة الدقهلية» يعقد اجتماعًا مع مديري المستشفيات لبحث خطط الأمن والحراسة والنظافة

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
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عقد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة  بالدقهلية  اجتماعًا مع مديرى المستشفيات لبحث خطط الأمن والحراسة والنظافة وذلك فى إطار تعليمات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة ببحث ومناقشة خطط العمل لرفع مستوى الخدمات الطبية المقدمة.

جاء ذلك بحضور محمد إسماعيل مدير إدارة الشئون المالية والإدارية وهيثم ماهر مدير إدارة التعاقدات إلى جانب حسام مسعود مدير إدارة الشئون الإدارية.

فيما تضمن الاجتماع التأكيد على المفاهيم الأساسية لخدمتي الأمن والحراسة والنظافة إلى جانب أساليب تنظيم العمل الداخلي للمستشفيات بما يضمن الغشراف والمتابعة لتلقي الخدمات المشار إليها على مدار الساعة خلال جميع أيام الأسبوع .

كما ناقش وكيل الوزارة مع المجتمعين كافة الشروط التعاقدية للخدمات المشار إليها مؤكدًا على التزام المستشفيات بتنفيذ جميع الشروط الفنية والعامة وبما يكفل الحصول على تلك الخدمات بأفضل صورة ويضمن تأدية حقوق الجهة المتعاقدة.

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الدقهلية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وكيل وزارة الصحة