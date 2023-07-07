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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس التشيك يؤكد أن بلاده ستستمر بدعم أوكرانيا

الرئيس التشيكي بيتر
الرئيس التشيكي بيتر بافل
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أعلن الرئيس التشيكي، بيتر بافل، أن دعم بلاده لأوكرانيا سيستمر، معتبرًا أن قيمة المساعدات المقدمة تقارب ملياري دولار، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأشار بافل خلال مؤتمر صحفي، في أعقاب مباحثاته مع الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، في براغ، يوم الخميس، إلى أن "التشيك كانت بين الدول الأولى التي ساعدت أوكرانيا. ونحن سنواصل تقديم هذا الدعم الشامل للشعب الأوكراني لاحقا".

واعتبر بافل أنه "لو تم جمع المساعدات التي تم تقديمها من قبل الحكومة والمنظمات غير الحكومية والشركات والمواطنين، فإن المبلغ الإجمالي سيبلغ نحو ملياري دولار".

وكان رئيس الوزراء التشيكي، بيتر فيالا، قد أعلن في وقت سابق، أن قيمة المساعدات العسكرية التشيكية لأوكرانيا منذ انطلاق العملية العسكرية الروسية، بلغت نحو 227 مليون دولار.

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