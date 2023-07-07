رئيس «اتحاد الناشرين» يُحذر من وصول كتب المثلية الجنسية للمدارس

حذر سعيد عبده، رئيس اتحاد الناشرين المصريين، من وصول كتب المثلية الجنسية للمدارس، وذلك بعد اكتشافها في مكتبة بالشيخ زايد.

وقال رئيس اتحاد الناشرين المصريين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يُذاع على فضائية (MBCمصر)، إن استيراد الكتب في مصر يحدث من خلال الاستيراد المباشر وفى هذه الحالة يمر على "الرقابة على المطبوعات".

وأضاف أن مصر بها حرية نشر ولا تمنع استيراد نوع معين من الكتب ولكن هناك معايير يتم اتباعها فى هذا الشأن.

وأشار "عبده" إلى أنه من الوارد أن تكون الكتب التي تدعم المثلية الجنسية التى عُثر عليها في مكتبة الشيخ زايد موجودة أيضًا في المدارس.