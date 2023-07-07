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الجمعة 07 يوليو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

إصابة ثلاثة فلسطينيين في اعتداءات للاحتلال بالضفة الغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب ثلاثة فلسطينيين يوم الخميس، في اعتداءات قوات الاحتلال على الفلسطينيين، في رام الله ونابلس بالضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، بإصابة فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال، التي اقتحمت قرية قبيا برام الله، وداهمت عدة منازل، واعتقلت ثلاثة فلسطينيين، من بينهم طالبة في جامعة بيرزيت.
في السياق ذاته، أصيب مسن فلسطيني، في اعتداء قوات الاحتلال عليه في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وذكرت وزارة الصحة الفلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتدت بالضرب، بأعقاب البنادق، على مسن فلسطيني، في قرية برقين بنابلس، نقل على إثرها لمستشفى رفيديا لتلقي العلاج.

إصابة ثلاثة فلسطينيين قوات الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الضفة الغربية