صحيفة: سوناك يسعى لإلغاء "ضريبة السياحة" على زوار لندن

قالت صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في سبيله لإلغاء ضريبة السياحة على زوار لندن لزيادة مبيعاتها لزوارها.

وأضافت الصحيفة -في تعليق اليوم الخميس- أنها تعلم كما يعلم الجميع أن "ضريبة السياحة" كانت بمثابة ضربة قوية لقطاعي التجزئة والضيافة الرائدين عالميًا في لندن، لكنها ألحقت كذلك أضرارًا جسيمة بمؤسسات البلاد الثقافية.

وتابعت "لهذا السبب، فإن دار الأوبرا الملكية ومسرح شكسبير (جلوب) ومسرح لندن رفعت أصواتها جميعًا للمطالبة بإعادة الوضع كما كانت عليه دون ضريبة القيمة المضافة للزوار الأجانب، محذرين من أن الضريبة مثبطة للسياح".

وقالت الصحيفة، إنه يجب على سوناك الاعتراف بخطئه وإلغاء القرار الذي اتخذه كوزير الخزانة والسماح للندن بالمنافسة على قدم المساواة مع باريس وميلانو وبرشلونة.

وتابعت أنه بالنسبة للوظائف والنمو ومكانة العاصمة كأفضل مدينة للزيارة في العالم، يجب على رئيس الوزراء أن يقلص خسائره ويعيد التسوق كما كان معفيًا من الضرائب.