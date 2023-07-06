المصري يهزم الحرس ويصعد لربع نهائي كأس مصر

تأهل نادي المصري البورسعيدي لربع نهائي النسخة الحالية من بطولة كأس مصر، وذلك عقب انتصاره الصعب والثمين على حرس الحدود، بنتيجة 3-2 بعد امتداد اللقاء للوقتين الأصلي والإضافي.

سجل ثلاثية الفريق البورسعيدي عبده يحيى في الدقيقة 46، وإلياس الجلاصي في الدقيقة 90، فرانك إيتوجا في الدقيقة 114.

وأحرز ثنائية حرس الحدود فالنتين أودو في الدقيقة 36، وإيمانويل ديفيد في الدقيقة 59.





وجاء هدف الحرس الأول بعدما تابع فالانتين أودو مهاجم حرس الحدود تسديدة قوية على مرمى المصري بتصويبة آخرى في شباك الفريق البورسعيدي بعدما فشل حارس المصري في الإمساك بالكرة قبل أن متابعة اللاعب النيجيري والذي أودعها في المرمى.

وأدرك المصري التعادل، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق حسن علي إلى داخل منطقة الجزاء حيث استقبلها عبده يحيى برأسية متقنة وضعت الكرة داخل الشباك.

وتقدم الحرس من جديد بهدف ثاني، تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق فلانتين أودو تجاه إيمانويل ديفيد المنطلق بشكل سريع خلف مدافعي المصري والذي تمكن من ترويض الكرة والانفراد بالمرمى ثم أطلق تسديدة متقنة سكنت الشباك، قبل أن يتعادل الفريق البورسعيدي من جديد من ركلة جزاء سجلها إلياس الجلاسي.





وتقدم المصري للمرة الأولى في اللقاء بهدف ثالث حاسم، بعد تمريرة طولية من وسط الملعب عن طريق رجب عمران إلى داخل منطقة الجزاء تمكن فرانك إيتوجا من السيطرة عليها بشكل جيد ثم أطلق تسديدة قوية سكنت الشباك.



وينتظر المصري في الدور ربع النهائي من البطولة المصرية الأعرق، الفائز من الأهلي والداخلية في مواجهة دور الـ16.