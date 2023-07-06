الزمالك يدعم فريق اليد بضم حارس البنك الأهلي

تعاقد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور مع أحمد وليد حارس مرمى فريق البنك الأهلي لكرة اليد من أجل تدعيم صفوف الكوماندوز استعدادا للموسم الجديد.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انتقاله للقلعة البيضاء لمدة ٣ سنوات خلال الجلسة التي جمعته مع أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على ألعاب الصالات.

واستقر مجلس إدارة نادي الزمالك، على استمرار أحمد رمضان هتلر مدربا لفريق كرة اليد الأول بالنادي الأبيض وذلك في الموسم الجديد.

دخل النادي في مفاوضات مع المدربين، أيمن صلاح وباسم السبكي، ومجدي ابوالمجد، لكنه لم يوفق وهو ما جعل الإدارة تستقر على استمرار أحمد رمضان دون تغيير.

وقررت إدارة الزمالك، في الأيام الماضية جدولة مستحقات لاعبي كرة اليد بالنادي الأبيض المتأخرة، وذلك بعد انتعاش خزينة النادي مؤخرا وحل أزمة الحجز على أرصدة النادي.

وتوج الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك مؤخرا بلقب كأس الكؤوس الافريقية بعد الفوز على الأهلي بنتيجة 26-25 في المباراة النهائية للبطولة التي أقيمت علي صالة النادي الاهلي.

يذكر أن فريق كرة اليد رجال بالزمالك من الفرق المميزة التى تحصد الألقاب المحلية والأفريقية والعربية بشكل دائم، وهو ما يجعل جماهير الزمالك تتابع مبارياته وتسانده بشكل كبير.