آخرهم علاء عبد الخالق| نجوم «كاسيت التسعينيات» حكاية حب رغم الوداع

بعد رحيل الفنان علاء عبد الخالق خلال الساعات القليلة الماضية عن عالمنا، وهو يُعد أحد نجوم جيل التسعينيات في عالم الأغنية وخاصة لجيل "شريط الكاسيت"، يفقد هذا الجيل رمزًا جديدًا من حبات عقد الموهبة والقيمة والذكرى الفنية الطيبة، فغادر دنيانا ورحل عن عالمنا الكثير من الأسماء التى تألقت وصالت وجالت فى عالم الكاسيت، وفى التقرير التالي نرصد لكم أبرز أسماء المطربين الراحلين من جيل الكاسيت.

علاء عبد الخالق "نادر الخلق والفن"

فور إعلان خبر وفاة المطرب الراحل علاء عبد الخالق، تأثر الجميع داخل الوسط الفنى وخارجه، وبكاه كل من عاشر خلقه وطيب صفاته، إلى جانب مساهماته الفنية المميزة خلال مشوار فني امتد لسنوات، وارتبط به جيل كامل من عشاق الأغنية ذات القيمة، والألحان التى تطرب الأذن والكلمات التى تغازل القلوب والعقول، ليدخل ضمن قائمة النجوم والتى يصعب الدخول فيها، أو قبول أحد بها فى ذلك الوقت سوى المستحقين.

درس فى معهد الموسيقى العربية وتخصص فى العزف على الناى، وكانت البداية بفرقة الأصدقاء مع زملاء الدراسة آنذاك، المطربة منى عبد الغنى، والمطربة حنان، تحت قيادة الموسيقار عمار الشريعى، وكانت الانطلاقة الفنية مع الفنان حميد الشاعرى والذى قدم له توزيعات موسيقية مختلفة، وتطوير للموسيقى وكونا ثنائية ناجحة قدمت الكثير من الأعمال.

أبرز أعمال الفنان علاء عبد الخالق أغاني "قلبك طيارة ورق"، "مكتوب" ، "دارى رموشك"، "مرسال"، "بحبك باستمرار"، إلى جانب عودته للغناء مع الفنان تامر حسنى بعد انقطاع سنوات بأغنية "لولا الهوى".

علي حميدة.. "لولاكي زلزال هز عرش النجوم"

نشأ بمدينة مطروح، وكان يحب الفن والغناء منذ الصغر، ووصل بالتعليم الأكاديمي إلى الدكتوراه فى الموسيقى البدوية إلى جانب كان يدرس العزف على العود.

يعتبر على حميدة أحد نجوم جيل "الكاسيت، قام بالتعاون مع الموزع والملحن والمطرب المبدع لكل أبناء جيله فى ذلك الوقت حميد الشاعرى، والذى وزع ولحن له أغنية أحدثت زلزالاً فنياً هز عروش النجوم آنذاك، فبعد طرح أغنية "لولاكى" اكتسحت الأغنية كل بلاد العالم الشرقى والغربى، وتم بيع رقم قياسي من شرائط الكاسيت فى ذلك الوقت، حيث وصل الرقم إلى ٦ ملايين نسخة، وبعد ذلك اتجه للسينما وشارك فى بطولة فيلم يحمل نفس الاسم"لولاكى"، وقدم بعدها الكثير من الأغانى والألبومات الغنائية.

أبرز الأعمال أغنية "تسلميلى" والتى شاركته الكليب الفنانة حنان ترك، ألبوم"كونى لى"، "ناديلى"، وابتعد عن الساحة الغنائية والفنية لسنوات طويلة، وبعدها عانى من المرض، ثم رحل عن عالمنا عن عمر يناهز ٧٢ سنة.

عامر منيب.. "ملك الرومانسية"

رغم الرحيل المبكر للفنان عامر منيب فى عمر الشباب حيث رحل عن دنيانا عن عمر يناهز الـ ٤٨ عاما ، إلا أنه استطاع أن يقدم تاريخا فنيا حافلا بالكثير من الأعمال الغنائية والسينمائية الناجحة.

البداية من عائلة فنية، فالجدة هى أحد أقطاب الفن المصري الفنانة "مارى منيب" ، وبعد انتقاله إلى العيش معها، كان يرتاد مسرح الريحانى مع الجدة، تأثر كثيراً بالفن وأصبح شغوفا به، ورغم حبه الشديد للغناء إلا أنه تأثر أيضاً بالمسرح والتمثيل.

صدفة الغناء فى مطعم

وفى أحد المطاعم وقبل سفره إلى الخارج للحصول على الدكتوراة، تصادف وجود فنانين فى نفس المكان وأبرزهم محمود يس، نور الشريف، حلمى بكر، شجعه أصدقاؤه أن يقوم بالغناء، وبالفعل وبعد الانتهاء من الأغنية أعجب به جميع الحاضرين ومن ضمنهم الفنانون، وبعد معرفة أن جدته الفنانة مارى منيب شجعه حلمى بكر على الغناء وكانت البداية.

أبرز الأعمال الفنية للراحل عامر منيب والذى اشتهر بلقب فارس الرومانسية، لطبيعة أغانيه وصوته الحالم، وقدم منيب الكثير من الألبومات الغنائية أبرزها "فاكر" ، "كل ثانية معاك"، "حب العمر" ، "هعيش"، "أول حب"، وسينمائيا قدم العديد من الأفلام "سحر العيون"، "الغواص"، "كيمو وأنتيمو" ، "كامل الأوصاف".

شهاب حسنى.. "وداع لصاحب أغنية وداع"

رحل المطرب المصرى شهاب حسنى عن عمر يناهز ٥٢ عاما، بعد تعرضه لأزمة قلبية لتنتهى معها رحلة أحد نجوم جيل الكاسيت.

ولد المطرب شهاب حسنى فى الإمارات العربية المتحدة، وبسبب العيش هناك لفترة من الزمن، استطاع الغناء باللغة المصرية، وأيضاً بلغات بلاد الخليج، وقدم العديد من الحفلات بالغناء بلهجاتهم وشاركهم أبرز أغانيهم.

اشتهر شهاب حسنى بأغنية "وداع" والتى حققت نجاحاً كبيراً فى أسواق الكاسيت، وساهمت فى شعبية كبيرة له وتكوين قاعدة جماهيرية كبيرة فى ذلك الوقت.

قدم العديد من الأعمال الفنية وصال وجال بالكثير من الحفلات فى البلاد العربية، وأبرز أعماله "هان عليك" ، "وداع"، "نادم" ، ثم اختفى عن الساحة الغنائية لفترات طويلة وعاد عام ٢٠١٣ وقام بتصوير أغنية "يا حوا" ، مشاركة مع المطربة سحر سالم.

حسن الأسمر.. "رحيل الواد الجن"

أحد أهم رموز الأغنية الشعبية لجيل الكاسيت حقبة التسعينيات، وتوفى عن عمر يناهز ٥١ عاما بعد تعرضه لأزمة قلبية.

تميز الفنان حسن الأسمر والمطرب الشعبى الكبير بصوت يحمل معانى التناقض الفنى، فرغم أنه أبدع فى غناء الموال الشعبى إلا أنه قادر على أن يحرك الأفراح بأغانيه الشعبية وشجنه وصوته، واستطاع حسن الأسمر أن يتربع بلون مختلف على قلوب البسطاء وأصبح الشارع المصرى ينافس نجوم الغناء بأغانيه فنان الشعب حسن الأسمر.

أبرز الأعمال الغنائية "أنا أهو وأنت اهو" ، "متشكرين"، كتاب حياتي يا عين" ، "اشكى لمين" ، "الواد ده إيه"، "يا أنا يا أنت"، "أعملك إيه"، "الواد الجن".

لم يكتف الأسمر بعالم الغناء فى رحلته الفنية، بل قدم الأعمال الدرامية والسينمائية، أبرزها فيلم "الكمين"، "درب الرهبة" ، "فتحية والمرسيدس"، "عيون الصقر"، "بوابة إبليس"، "امرأة وخمس رجال"، “ليلة ساخنة”، وعن الأعمال الدرامية شارك فى مسلسل"جحا" ، "أرابيسك" ، "قمر".