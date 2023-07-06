"المقاولون العرب" تبحث مجالات التعاون بأنجولا

زار المهندس أحمد العصار رئيس شركة المقاولون العرب، والمهندس أحمد العدلاني، والمهندسة هبه أبو العلا، عضوا مجلس الإدارة، والمهندس حسن حسون العضو المنتدب لشركة المقاولون العرب الكونغولية، دولة أنجولا بهدف لقاء كبار المسئولين وبحث مجالات التعاون المشترك في ضوء العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الشقيقين، وذلك في إطار استراتيجية مجلس إدارة شركة المقاولون العرب الخاصة بفتح مجالات عمل جديدة، والتوسع في مشروعات الشركة على الصعيد الأفريقي،

خلال الزيارة التقى وفد الشركة بكارلوس البرتو دوسانتوس وزير الأشغال العامة والتخطيط الحضارى والإسكان، ومانويل مولاريس وزير الدولة للأشغال العامة، بحضور كل من السفير نيلسون كوزمى سفير أنجولا فى القاهرة، والسفير محمد صفوت رمضان عطا سفير مصر بدولة أنجولا.

و أثنى وزير الدولة للأشغال العامة خلال اللقاء على القدرات الهائلة لشركة “المقاولون العرب” من خلال استعراض المشروعات الكبرى التى نفذتها الشركة فى مصر وفى الخارج، وما تمتلكه من خبرات كبيرة فى القارة الافريقية. وأكد على أن المقترحات المقدمة من الشركة تعد فرصة للتعاون فى مجال تحديث الطرق والبنية التحتية، كما أكد الجانبان المصري والأنجولي حرصهم على إسراع وتيرة العمل وتقديم الدراسات والعروض الفنية والمالية اللازمة.

كما التقى وفد “المقاولون العرب” بكل من وزير المياه والطاقة، ونائب وزير البترول والثروة المعدنية بدولة أنجولا، لبحث فرص العمل فى المجالات المختلفة، وإمكانية التعاون المشترك، وذلك بحضور سفيرا مصر وأنجولا.

وتم خلال اللقاء أيضا بحث إقامة دورات تدريبية للمهندسين الأنجوليين بمعهد تدريب شركة المقاولون العرب لنقل الخبرات المختلفة.