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الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

القومي للمسرح يبدأ اختبارات الشباب لورشتي التمثيل والإلقاء

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بدأ المهرجان القومي للمسرح المصري برئاسة الفنان محمد رياض اختبارات اختيار الراغبين في الالتحاق بورش المهرجان. وشهد مركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا إقبالا كبيرا من الراغبين في دخول الورش التي أعلن تم الاعلان عنها مؤخرا.

وبدأ الفنان والمدرب أحمد مختار عمل الـ" أوديشن" للمواهب التي ترغب في الالتحاق بالورشة واختيار قائمته النهائية من خلال اللقاء الذي جمعه بالشباب وسيعلن عنها قريبا  ، وكذلك اختبر الفنان خالد عبد السلام الراغبين في الالتحاق بورشة الإلقاء.

المهرجان القومي للمسرح المصري، ينطلق يوم 29 يوليو الجاري ويستمر حتى 14 أغسطس، ويعد المهرجان حدثا فنيا مهما لعرض ملامح المسرح المصري على مدار عام كامل، إذ تتاح المشاركة في المهرجان للعروض المنتجة من مسرح الدولة والقطاع الخاص والشركات، والمجتمع المدني وفرق الهواه والمسرح الجامعي والنقابات الفنية، ومختلف الجهات الإنتاجية وفق الضوابط التي يعتمدها المهرجان.

 ويهدف المهرجان إلى تشجيع المبدعين من فناني المسرح على التنافس، وكذلك تطوير العروض من أجل المشاركة في صناعة أعمال تليق بعراقة المسرح المصري.

المهرجان القومي للمسرح المصري محمد رياض ورش المهرجان مركز الهناجر للفنون المسرح