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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

"التموين": زيادة إقبال المصريين على المشغولات بعد مساواة مصنعيتها بسبائك الـ50 و100 جرام

الذهب
الذهب
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قال الدكتور ناجى فرج، مستشار وزير التموين لشئون الذهب، إن أسعار الذهب انخفضت بشكل كبير، وتم تفسيرها بدخول كمية كبيرة من الذهب بنسبة 0 جمارك، مما أعادت الإتزان للسوق، وقاربت الأسعار بالأسعار العالمية، ولولا هذه المبادرة الرائعة لتعدت الأسعار 3000 جنيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج مساء دى إم سى مع الإعلامى رامى رضوان: الأسعار الحالية مناسبة جدا ولا توجد فروق مع الأسعار العالمية والذهب هو مخزن قيمة جيد ومن الممكن ان يصل الذهب لأسعار تتخطى الـ2200 أو 2300 خلال الفترة القادمة.

وتابع: إذا كانت الأسعار تهدأ فهى فرصة جيدة للشراء، وقد يعاود الارتفاع مع الارتفاعات العالمية، ومن المتوقع ثبات أسعار الذهب حيث ما زال المصريون مقبلون على شراء المشغولات خاصة بعد  اعتبار أن السبائك الـ50 جرام والـ100 يتم معاملتها معاملة المشغولات، وأصبح المستهلك المصرى يميل إلى اقتناء المشغولات.

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