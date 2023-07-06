أب وابنه وابنته.. ضبط أفراد أسرة نقبت عن الآثار بطنطا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالغربية من ضبط شخص ونجله ونجلته لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار أسفل منزل بشارع راغب باشا دائرة قسم ثان طنطا.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم ثان طنطا يفيد بورود معلومات عن قيام أحد الأشخاص بالتنقيب عن الآثار أسفل أحد المنازل بشارع راغب باشا دائرة القسم.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الحادث وتم ضبط شخص ونجله ونجلته لاتهامهم بالتنقيب عن الآثار وتم ضبط الأدوات المستخدمة في الواقعة.

كما تم فرض كردون أمني بمحيط المنزل وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.