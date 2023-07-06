شاهد.. صورة حمدي فتحي تزين برج الشعلة بعد انضمامه للوكرة القطري

الخميس 06/يوليو/2023 - 11:16 م

زينت صورة النجم المصري حمدي فتحي، برج الشعلة بالعاصمة القطرية الدوحة، بعد انضمامه إلى الوكرة القطري قادمًا من الأهلي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأعلن نادي الوكرة، بشكل رسمي، تعاقده مع حمدي فتحي لاعب خط وسط الأهلي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لمدة 4 مواسم مقبلة.

وأفادت تقارير صحفية، بإن صفقة انتقال حمدي فتحي إلى الوكرة، كلفت خزينة النادي القطري 3 ملايين ونصف دولار، لصالح المارد الأحمر.

ونشر نادي الوكرة القطري، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مقطع فيديو يرحب به بنجم المنتخب الوطني.

وعلق النادي القطري على مقطع الفيديو: «حمدي فتحي شعلة النشاط، يشعلها من قلب فندق الشعلة».

ووصل فتحي الي الدوحة أمس الأربعاء، وخضع للكشف الطبي اليوم الخميس، قبل التوقيع على عقود الانتقال إلى نادي الوكرة.

ويرتدي حمدي فتحي القميص رقم 8 مع الوكرة، وهو نفس الرقم الذي كان يرتديه مع النادي الأهلي طوال الفترة الماضية.

حمدي فتحي