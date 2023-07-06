إصابة طفلة بـ3 جروح قطعية في بورسعيد بسبب عضة كلب

أصيبت طفلة بمحافظة بورسعيد، بجروح قطعية، مساء اليوم الخميس، اثر تعرضها للعض من كلب بمنطقة القابوطي.

استقبل مستشفى السلام بورسعيد، أحد مستشفيات هيئة الرعاية الصحية التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، الطفلة: ريتال محمد السيد 6 أعوام، في حالة سيئة، نتيجة إصابتها بجرح قطعي بجانب العين اليمنى، وجرح قطعي بالفخذ الأيمن، وجرح ثالث بفروة الرأس من الناحية اليمنى، بادعاء تعرضها للعض من كلب بمنطقة القابوطي، وجاري تقديم الإسعافات الأولية والخدمات الطبية للمصابة.

كما استقبل مستشفى الزهور الطفلة: نادية مصطفي حامد 13 عامًا، مصابة بكدمات بادعاء سقوطها من مرتفع، وأيضا محمد عبدالحميد حسن 37 عامًا، مصاب بتسمم بادعاء تناول أقراص مختلفة غير معلومة، بينما استقبل مشرحة مستشفى النصر جثة: أحمد عبدالحليم عبد العاطي، وذلك لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.