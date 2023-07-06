مجلس الأمن الروسي: كييف شنت أكثر من 70 هجومًا بطائرات بدون طيار على القرم منذ بداية العام

قال أمين مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الخميس، إن أوكرانيا نفذت أكثر من 70 هجومًا بطائرات مسيرة على القرم هذا العام.

وأضاف باتروشيف -في تصريحات نقلتها وكالة "تاس" الروسية- أن "محاولات شن هجمات باستخدام المركبات الجوية والمائية بدون طيار، وكذلك القذائف الصاروخية والمدفعية التي تقوم بها القوات المسلحة الأوكرانية تشكل تهديدا خاصا لأمن السكان".

وأشار إلى أن الأهداف، كقاعدة عامة، هي منشآت الطاقة والبنية التحتية الصناعية، مضيفا أنه "إذا تم تدميرها أو إتلافها، فإن ذلك يهدد الحياة السلمية وصحة الشعب".

ووفقا له "منذ بداية هذا العام، نفذت التشكيلات المسلحة الأوكرانية أكثر من 70 هجومًا باستخدام طائرات بدون طيار في شبه جزيرة القرم وحدها.

كما تعرضت أراضي منطقة كراسنودار ومنطقة روستوف للهجوم والقصف من القوات المسلحة الأوكرانية".

من ناحية أخرى، أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني أندريه يرماك، اليوم الخميس، إعادة 45 جنديا من القوات المسلحة الأوكرانية والحرس الوطني وحرس الحدود، بالإضافة إلى مدنيين اثنين إلى الوطن، وذلك خلال عملية جديدة لتبادل أسرى الحرب مع روسيا.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية عن مفوض البرلمان الأوكراني لحقوق الإنسان دميترو لوبينيتس قوله "إن هذه هي عملية تبادل الأسرى رقم 47 بين أوكرانيا وروسيا منذ بدء العملية العسكرية ".

ومن جانبها، أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن عملية جديدة لتبادل الأسرى مع أوكرانيا وقالت إن المُفرَج عنهم حصلوا على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.