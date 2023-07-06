رسميًا.. إنتر ميلان يضم صفقة على سبيل الإعارة

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، اليوم الخميس، تعاقده مع لاعب ساسولو دافيد فراتيسي، لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة.

وأفاد الإنتر في بيان، بأن فراتيسي وقع على عقود انضمامه للنيراتزوري، قادمًا من ساسولو لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع وجود بند للشراء الإلزامي مقابل 27 مليون يورو، وذلك بحسب تقارير إيطالية.

وأنهى إنتر ميلان تعاقده مع فراتيسي مع أسابيع من المفاوضات مع ساسولو، للحصول على خدمات صاحب الـ23 عامًا.

وضم فريق الأفاعي، فراتيسي ليعوض رحيل الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، الذي انتقل إلى صفوف النصر السعودي في الميركاتو الصيفي الحالي.

وكان الغريم التقليدي للإنتر، ميلان يرغب في التعاقد مع فراتيسي، بعد بيع ساندرو تونالي إلى نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، حتى نجح إنتر ميلان في حسم الصفقة وسط صراع مع يوفنتوس وروما أيضًا.

وخاض دافيد فراتيسي مع ساسولو 76 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 11 هدفًا وصنع 4 آخرين، وذلك قبل انتقاله رسميًا إلى إنتر ميلان.