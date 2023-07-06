اقرأ غدا في عدد البوابة.. خطوة الاحتلال المقبلة.. الرئيس السابق للمخابرات العسكرية يدعو للسيطرة على الضفة وغزة

تقرأ غدًا في العدد الجديد من جريدة "البوابة"، الصادر بتاريخ الجمعة 7 يوليو 2023، مجموعة من الموضوعات والانفرادات المهمة، ومنها:

عبد الرحيم علي يشارك في جلسات "إيكس أون بروفانس"

خطوة الاحتلال المقبلة.. الرئيس السابق للمخابرات العسكرية يدعو للسيطرة على الضفة وغزة

التحقيق في اتهام عسكريين سابقين بالتورط في قمع مظاهرات فرنسا

للمرة الثانية.. دبلوماسيون أجانب يجتمعون في كييف لمناقشة خطة سلام

"يوروبول" تحذر الاتحاد الأوروبي من الجماعات الإرهابية وسط تشديدات أمنية

في اتصال هاتفي.. السيسي يبحث مع رئيسة وزراء إيطاليا أزمة الغذاء العالمية ومكافحة الهجرة غير الشرعية

"أبو الغيط": لجنة عربية لتنفيذ خطة إنقاذ الموسم الزراعي بالسودان

لأول مرة.. تعيين مصري قاضيا في المحكمة العليا بولاية نيوجيرسي