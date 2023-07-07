تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
العظمى / الصغرى
- القاهرة 34 - 24
- العاصمة الإدارية 34 - 24
- أكتوبر 35 - 25
- بنها 34 - 24
- دمنهور 33 - 23
- وادي النطرون 35 - 23
- كفر الشيخ 33 - 23
- المنصورة 34 - 24
- الزقازيق 34 - 24
- شبين الكوم 34 - 24
- طنطا 33 - 23
- دمياط 30 - 23
- بورسعيد 32 - 23
- الإسماعيلية 35 - 23
- السويس 35 - 23
- العريش 31 - 22
- رفح 30 - 22
- رأس سدر 35 - 23
- نخل 36 - 20
- كاترين 33 - 16
- الطور 36 - 26
- طابا 35 - 25
- شرم الشيخ 38 - 28
- الإسكندرية 30 - 23
- العلمين الجديدة 30 - 23
- مطروح 28 - 22
- السلوم 30 - 22
- سيوة 36 - 23
- رأس غارب 37 - 27
- الغردقة 37 - 28
- سفاجا 38 - 27
- مرسى علم 38 - 28
- شلاتين 36 - 29
- حلايب 34 - 28
- أبو رماد 35 - 28
- رأس حدربة 33 - 27
- الفيوم 36 - 24
- بني سويف 36 - 24
- المنيا 37 - 25
- أسيوط 37 - 25
- سوهاج 38 - 26
- قنا 39 - 27
- الأقصر 40 - 27
- أسوان 41 - 29
- الوادي الجديد 40 - 26
- أبو سمبل 40 - 29