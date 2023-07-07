تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

تقدم «البوابة نيوز»، بيانًا بدرجات الحرارة المتوقعة، اليوم الجمعة 7 يوليو 2023 في مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب خبراء الأرصاد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى / الصغرى

- القاهرة 34 - 24

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 35 - 25

- بنها 34 - 24

- دمنهور 33 - 23

- وادي النطرون 35 - 23

- كفر الشيخ 33 - 23

- المنصورة 34 - 24

- الزقازيق 34 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 33 - 23

- دمياط 30 - 23

- بورسعيد 32 - 23

- الإسماعيلية 35 - 23

- السويس 35 - 23

- العريش 31 - 22

- رفح 30 - 22

- رأس سدر 35 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 38 - 28

- الإسكندرية 30 - 23

- العلمين الجديدة 30 - 23

- مطروح 28 - 22

- السلوم 30 - 22

- سيوة 36 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 36 - 24

- المنيا 37 - 25

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 26

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 29