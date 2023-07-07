حالة الطقس المتوقعة اليوم الجمعة 7 يوليو 2023

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون حالة الطقس اليوم الجمعة الموافق 7 يوليو 2023 طقس معتدلاً في الصباح الباكر، وحارًا ورطبًا خلال النهار في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة في جنوب سيناء وجنوب البلاد، ومعتدلاً ورطبًا ليلاً في جميع المناطق.

ووفقًا لبيان لخبراء الأرصاد الجوية، من المتوقع أن يشهد الطقس زيادة في نسبة الرطوبة خلال النهار، وتصل إلى 90% في بعض المناطق والمحافظات، مما سيزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

ومن المتوقع أيضًا تكوُّن شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية، ويمتد ذلك من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء، كما ستنشط الرياح على فترات متقطعة على مناطق مختلفة، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة في جنوب سيناء وجنوب الصعيد.