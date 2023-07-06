قافلة طبية مجانية بمدينة العريش

أكد اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن القطاع الطبي والصحي في المحافظة يشهد طفرة كبيرة في ظل توجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالمواطن السيناوي وتقديم كافة الخدمات له، وخاصة الخدمات الطبية والصحية.

وأشار المحافظ خلال استقباله وفد من وزارة الصحة برئاسة الدكتور أشرف الأتربي مدير عام المستشفيات بالوزارة، في حضور الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية، عبد الكريم بدوي، منسق المجلس بشمال سيناء، إلي تعاون المحافظة مع القوافل الطبية التي تنفذها الجهات بمدن المحافظة.

وأعلن عن دعم القافلة الطبية التي ينفذها المجلس في مدينة العريش، من خلال توفير مكان مناسب للقافلة بمركز شباب مدينة العريش ودعم القافلة بالأطباء والتخصصات الطبية المختلفة وما تحتاجه من أدوات، بخلاف الاعداد والتجهيز والتنظيم.

ولفت المحافظ إلي أن القافلة الطبية تأتي ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة بهدف توقيع الكشف الطبي علي المواطنين والكشف المبكر عن الأمراض والقضاء علي قوائم انتظار العمليات الجراحية.

من جانبه أكد المهندس شريف أبو السعود نائب رئيس المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية علي أن القافلة بتوجيهات المهندس موسي مصطفي موسي، رئيس المجلس، وأنه سيجري تنظيمها لمدة أسبوعين خلال الفترة من 12 وحتي 25 يوليه الجاري.

وأضاف أبو السعود، أن القافلة مجانية تشمل جميع التخصصات الطبية وتأتي في إطار دعم المجلس المصري للقبائل المصرية والعربية للقطاع الصحي في محافظة شمال سيناء.

وأشار الدكتور أشرف الأتربي مدير عام المستشفيات بوزارة الصحة الي دعم الوزارة للقافلة الطبية، حيث سيتم دفع عدد 12 سيارة مجهزة للكشف الطبي وصرف العلاج واجراء العمليات الجراحية بهدف القضاء علي قوائم الانتظار، ناقلًا تحيات وزير الصحة والسكان إلي أهالي محافظة شمال سيناء.

وقال عبد الكريم بدوي، منسق المجلس بشمال سيناء، أن المواطن السيناوي أصبح يشعر بالأمن والأمان بفضل توجيهات فخامة السيد الرئيس وعودة الحياة الي طبيعتها في محافظة شمال سيناء.

من ناحية أخري يقوم وفد وزارة الصحة بالمرور علي مستشفيات العريش العام والشيخ زويد المركزي ورفح المركزي، حيث يضم الوفد كلا من الدكتور أشرف الاتربي مدير الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، الدكتور احمد مهدي، مدير عام الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، الدكتور إبراهيم الدهشوري، من الإدارة المركزية للطب العلاجي، الدكتورة شيماء ربيع ، رئيس غرفة المستلزمات، الدكتور محمد شعبان، من الغرفة المركزية للمستلزمات، الدكتورة علياء عبد الخالق، من قطاع الرعاية العلاجية.