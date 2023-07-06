قراءة فيما بين السطور

الخميس 06/يوليو/2023 - 09:21 م

إزاء الحرب المشتعلة في فرنسا جراء التمييز العرقي والعنصري وفشل فرنسا في نسف أحزمة الفقر وعدم المساواة رغم القوانين المعالجة لذلك ومكابرتها وعدم اعترافها بواقعها المرير وتوغل الوافدين إليها في ضواحيها المتفرقة وتمركز الفرنسيين في العاصمة الفرنسية (باريس)وتركهم الأقاليم الفرنسية مرتعًا للأجانب على العكس تمامًا من التجربة البريطانية حيث أن العاصمة البريطانية(لندن) نقطة تجمع للأجانب بمختلف جنسياتهم وأعراقهم وتحرك الإنجليز سكان البلاد الأصليين إلى أقاليم البلاد المترامية الأطراف فكانت المحافظة منهم على بلادهم من العبث بها....!

مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية والتي اجهدت الاقتصاد الروسي فعرقلت مسيرة وحلم الاتحاد السوفيتي المفكك !

وجراء تقلبات الأحداث وما تشهده المنطقة من صراعات نحو الوجود أو عدم الوجود إلى جانب الأزمات المتقلبة وعدم استقرار الجو العام العالمي..فلتتعلم جميع دول العالم ولتستفيد من الدرس ولا تكرر الأخطاء، وذلك من خلال نسف العشوائيات، ونسف أحزمة الفقر والاهتمام بتنمية مواردها الطبيعية ودفع عجلة الإنتاج فعليا وميدانيا على أرض الواقع فمن كانت لقمته من فاسه كانت كلمته من راسه.

في محطة قطار سيدي جابر بالاسكندريه سعدت للغاية حينما رأيت أن الخروج من باب المحطة المميكن لا يتم إلا من خلال تذكرة ركوب القطار وبوضع التذكرة على البوابة الإلكترونية يفتح الباب ويتم العبور..ولكن ما أحزنني هو قدوم أحد الناس ليقرر للموظف المختص عدم وجود تذكرة القطار معه وأنه يريد الخروج ليقرر له الموظف أن بإمكانه الخروج من الباب الخلفي!.. إلى متى ستظل الأبواب الخلفية منفذا آمنا لعبور المخالفين؟!

في ظل الغلاء وتقلبات الأسعار نتيجة جشع التجار... أين دور الأجهزة الرقابية لضبط الأسواق؟ ولماذا التباطؤ في تحرك هذه الأجهزة على أرض الواقع بضبطيتها القضائية كما كان الحال قبل ذلك ؟

في عيد الأضحى المبارك بيعت اللحمة ب ٢٥٠ جنيها للكيلو من خلال المبادرات وبالتالي نزل الجزارين إلى هذا السعر اجباريا استجابة لنداء المبادرات والضغط المجتمعي وفي يقيني أنهم بذلك حققوا مكاسب كبيرة وإن كنت أرى أن كيلو اللحم يجب ألا يتجاوز ١٥٠ جنيها....!

ولكن هل يا ترى ستكون هناك رقابة صارمة على اللحوم والدواجن والأسماك وباقي السلع الأساسية بوصفها سلع قومية للناس جميعهم وضرورات حياتية أم أن هناك رأيا آخر؟