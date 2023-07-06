اجتماع تحضيري للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية بالدقهلية.. صور

عقدت الدكتورة منى عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، الإجتماع التحضيري للجمعيات العمومية للهيئات الرياضية 2023، مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، و رؤساء أقسام الهيئات والإدارات الفرعية، اليوم الخميس بقاعة الاجتماعات الرئيسية بديوان عام المديرية، استعدادا للجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية على مستوى الإدارات الفرعية بمحافظة الدقهلية.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية، و أشرف عبد الحليم مدير مكتب وكيل الوزارة، والمديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، ورؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، و مسئولى الهيئات الرياضية بالمديرية.

رحبت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة بالمديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، و رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، وأكدت على متابعة كافة الإجراءات المتبعة في توجيه الدعوة للجمعيات العمومية طبقاً للوائح والقوانين المعمول بها.

كما ناقشت الدكتورة منى عثمان مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، و رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية، الإجراءات والتعليمات وأهمية الإلتزام باللوائح والقوانين المنظمة لعمل الجمعيات العمومية، والإنضباط والحيادية خلال الأعمال التحضيرية للجمعيات العمومية، وان مديرية الشباب والرياضة والعاملين بها، يقفون على مسافة واحدة من الجميع أثناء إنعقاد الجمعيات العمومية بالهيئات الرياضية.

كما تحدث الدكتور أحمد الفرارجي مدير عام إدارة الهيئات الرياضية بالمديرية مطالبا بتنقية العضوية قبل توجيه الدعوة وكذلك التنسيق مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية لتحديد مواعيد انعقاد الجمعيات العمومية طبقاً للوائح والقوانين المتبعة في هذا الشأن، وتجنب الأخطاء فى الأعوام السابقة.

وأكد علي التعاون الكامل بين وكيل الوزارة ووكيل المديرية للرياضة وإدارة الهيئات الرياضية، من أجل إيجاد الحلول التي تواجه الهيئات الرياضية بالإدارات الفرعية، وأن جميع المسئولين بالمديرية متواجدين على مدار 24 ساعة لإستقبال والرد على الاستفسارات او الشكاوي من جميع الإدارات الفرعية، حول كافة الموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بالأندية الرياضية.

فى نهاية الإجتماع تم فتح باب الحوار مع المديرين التنفيذيين بالأندية الرياضية، و رؤساء أقسام الهيئات بالإدارات الفرعية لطرح القضايا والموضوعات التي تخص الجمعيات العمومية بكل إدارة، ومن بينها نادي طلخا ونادى العمال الرياضي، وتوضيح الرؤى حولها،

وأكدت الدكتورة منى عثمان وكيل الوزارة من خلال هذا الطرح الاستعداد لحل المشاكل وتذليل الصعوبات التي تواجه الإدارات الفرعية حول كافة الموضوعات.

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