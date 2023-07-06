الهلال السعودي يرفض رفع الراية البيضاء في صفقة برناردو سيلفا

رفض نادي الهلال السعودي، رفع الراية البيضاء في التعاقد مع البرتغالي برناردو سيلفا جناح مانشستر سيتي الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

تتمسك إدارة نادي الهلال، بضم برناردو سيلفا في الميركاتو الصيفي الحالي، وذلك بفتح باب مفاوضات جديدة مع اللاعب البرتغالي لإتمام صفقة انتقاله إلى الدوري السعودي.

ووفقًا لجريدة «اليوم» السعودية، فإن إدارة الزعيم قررت عودة المفاوضات مع برناردو سيلفا، مرة أخرى بعدما رفض اللاعب مؤخرًا عرضًا من الأزرق؛ بسبب رغبته في الاستمرار مع مانشستر سيتي.

وأشارت الجريدة السعودية إلى وجود مفاوض من جانب نادي الهلال يحاول إقناع سيلفا بالتوقيع لزعيم آسيا، خلال الصيف الحالي.

كانت تقارير صحفية، أفادت بأن الهلال السعودي عرض على برناردو سيلفا، راتبًا أسبوعيًا يقدر بحوالي 950 ألف جنيه إسترليني من أجل الانتقال لصفوف الفريق في الموسم المقبل.

ويمتلك اللاعب البرتغالي، العديد من العروض خلال الميركاتو الصيفي الحالي، حيث يحظى باهتمام كبير من باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسباني لضمه خلال الأيام المقبلة، بالرغم من تمسك مدربه الإسباني بيب جوارديولا بخدماته، خاصة أن برناردو سيلفا كان له دورًا أساسيًا في تتويج السيتي بلقب بطولة دوري أبطال أوروبا 2023، التي طال انتظارها لسنوات طويلة من قبل جانب السيتيزنز.

وأبرم الهلال صفقتين من العيار الثقيل منذ أيام قليلة، تعاقده مع لاعب خط الوسط البرتغالي روبن نيفيز من وولفرهامبتون الإنجليزي، والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي من تشيلسي.