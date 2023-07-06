ads
الجمعة 07 يوليو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

أحمد سعد يحيى حفلا غنائيا بمهرجان قرطاج 22 يوليو

احمد
احمد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

وافق الفنان أحمد سعد على احياء حفل غنائي فى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ57 يوم 22 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من اجمل اغانيه 

يشار الى ان   أحمد سعد كان قد تصدر تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.
كما طرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى و اخراج  عمر هلال 

احمد سعد مهرجان قرطاج 22 يوليو الجارى