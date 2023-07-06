أحمد سعد يحيى حفلا غنائيا بمهرجان قرطاج 22 يوليو

وافق الفنان أحمد سعد على احياء حفل غنائي فى مهرجان قرطاج الدولى فى دورته الـ57 يوم 22 يوليو الجارى، ومن المقرر أن يقدم مجموعة متنوعة من اجمل اغانيه

يشار الى ان أحمد سعد كان قد تصدر تريندات السوشيال ميديا مؤخرا بأغينته الأخيرة "اختياراتي مدمرة حياتي"، الأغنية الرسمية لفيلم "مستر إكس"، بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وبيومي فؤاد، والتي تعاون خلالها أيضا مع منة القيعي وأحمد طارق يحيى.

كما طرح أحمد سعد أجدد أعماله الغنائية "الفلوس"، بشكل فيديو كليب، فى عيد الأضحى التى تتميز بتركيبتها الموسيقية الممتعة وكلماتها البسيطة سهلة الحفظ والتكرار، ويتغنى أحمد سعد خلال الأغنية بكلمات الشاعرة منة القيعى وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى و اخراج عمر هلال