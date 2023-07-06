سيرين عبد النور لـ هيفاء وهبى : الكل ضعف بعد هيدي الصورة

قدمت الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور التهانى للفنانة هيفاء وهبى بمناسبة اغنيتها الجديدة " ما بضعفش " كتبت سيرين من خلال حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى " تويتر " قائلة : "الكل ضعف بعد هيدي الصورة مبروك حبيبي وجمالك "

وعلقت هيفاء وهبي قائله:"الله يبارك فيكي حبيبتي".

يشار الى ان هيفاء وهبي شاركت متابعيها مقطع فيديو قصير عبر حسابها بتطبيق انستجرام من أغنية ما بضعفش وكتبت هيفاء: "انتظروا أغنية ما بضعفش يوم الخميس الموافق 6 يوليو".

يذكر ان آخر اعمال هيفاء وهبي فى السينما هو "رمسيس باريس"، والذى شاركها فى بطولته محمدى الميرغنى، مصطفى خاطر، محمد سلام، محمد أسامة أو أوس أوس، ومحمد ثروت، محمود حافظ وتأليف كريم حسن بشير وإخراج أحمد خالد موسى.

دارت أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيرا من الأحداث والمفاجآت و تتوالى الاحداث

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