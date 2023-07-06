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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الأمن يكشف تفاصيل عودة فتاة البحيرة المتغيبة لمنزلها

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت الأجهزة الأمنية  ما تم نشره على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن إستغاثة بتغيب فتاة مُنذ تاريخ  27/6/2023 .
بالفحص تبين أن الفتاة المشار إليها "مقيمة بمدينة دمنهور بالبحيرة" وأنه بذات التاريخ تبلغ للأجهزة الأمنية بالبحيرة من والدة الفتاة بتغيبها عقب خروجها من المنزل .
بتاريخ 2 يوليو الجارى حضرت المُبلغة وبرفقتها كريمتها "المُتغيبة" وأقرت بعودتها للمنزل وأنها كانت متواجدة خلال فترة غيابها للعمل بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء "دون علمها " وبسؤال المُتغيبة أيدت ذلك وتحرر عن ذلك المحضر اللازم .

بالبحيرة دمنهور والدة الفتاة مدينة شرم الشيخ