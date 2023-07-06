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الجمعة 07 يوليو 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

نشرة الحوادث | «البنج» يتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى شهير.. سقوط عصابة الاستروكس بالقاهرة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: «البنج» يتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى شهير، والقبض على 3 أشخاص بحوزهم 3 كيلو أستروكس في القاهرة، وتجديد حبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بمصر القديمة .. إليكم التفاصيل.


«البنج» يتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى شهير.. ونجلها يكشف خدعة الطبيب (مستندات)

https://www.albawabhnews.com/4835065

 

القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أستروكس في القاهرة

https://www.albawabhnews.com/4834874

 

تجديد حبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بمصر القديمة


https://www.albawabhnews.com/4834970


تحرير تاجر فاكهة بعد احتجازه لمساومة زوجته بمنطقة المرج

https://www.albawabhnews.com/4834868

إحالة نصاب الآثار المزيفة والتوظيف الوهمي بمصر القديمة إلى المحاكمة

https://www.albawabhnews.com/4834973

الآثار المزيفة الحوادث والقضايا الاستروكس