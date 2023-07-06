نشرة الحوادث | «البنج» يتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى شهير.. سقوط عصابة الاستروكس بالقاهرة

رصدت البوابة نيوز عددًا من الحوادث والقضايا التي أثارت اهتمام القراء اليوم، والتى كان منها: «البنج» يتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى شهير، والقبض على 3 أشخاص بحوزهم 3 كيلو أستروكس في القاهرة، وتجديد حبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بمصر القديمة .. إليكم التفاصيل.
«البنج» يتسبب في وفاة سيدة داخل مستشفى شهير.. ونجلها يكشف خدعة الطبيب (مستندات)
https://www.albawabhnews.com/4835065
القبض على 3 أشخاص بحوزتهم 3 كيلو أستروكس في القاهرة
https://www.albawabhnews.com/4834874
تجديد حبس المتهمين بالتشاجر وحيازة أسلحة بمصر القديمة
https://www.albawabhnews.com/4834970
تحرير تاجر فاكهة بعد احتجازه لمساومة زوجته بمنطقة المرج
https://www.albawabhnews.com/4834868
إحالة نصاب الآثار المزيفة والتوظيف الوهمي بمصر القديمة إلى المحاكمة
https://www.albawabhnews.com/4834973